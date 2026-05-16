Image: Ploopy キーボードから飛び出してみた。LenovoのノートPC「ThinkPad」は愛用者が多いですよね。初代の「ThinkPad 700c」から、キーボードの真ん中にある赤いトラックポイント（赤ポチ）が特徴的。小さなポッチなのに、ひと目で「ThinkPad」だと分かります。赤ポチはキーボードにあるからこそ、マウスへの手の移動をなくして作業が効率化されます。しかしその赤ポチが単独のデバイスに