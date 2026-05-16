【女子ボートレーサーインタビュー赤松咲香（２４＝徳島）前編】――前節の鳴門Ｇ?オールレディース初日（４月２９日）１Ｒで４コースからまくってデビュー初勝利赤松地元で水神祭ができたのですごくうれしかったです。ただ、ずっと今節こそは…と思いながらやってきたので安心したというのが一番大きいですね。今回はいいモーターを引けたこともあって狙っていた部分もありました。――このレースの３連単は３３００円