今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの旦那さんは全く家事をしない人。諦めてはいたものの、小学3年生の息子さんにはついつい「お父さんも家事してくれたらいいのにね」とぼやくこともありました。そんなある日、「じゃーん！」と自慢げな表情でキッチンにいる息子さんの姿が。なんだろうと思いキッチン台を見ると、驚きの光景が！ 家事をしない夫 私の夫は全く家事をしません。疲れ