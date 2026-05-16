マタイス・デ・リフトが苦渋の決断を下した舞台裏マンチェスター・ユナイテッドのオランダ代表DFマタイス・デ・リフトが背中の手術を受けた。これに伴い、ワールドカップ本大会への出場を逃すことが決定。移籍市場のスペシャリストとして知られるジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が自身の公式SNSで「マタイス・デ・リフトは本日、背中の手術を受けたためワールドカップを欠場することになる」と伝えている。これま