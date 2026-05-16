◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、美浦トレセン１６日の坂路での最終追い切りで文句なしの動きを見せたエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、この日も坂路で最終調整。６５秒３―１５秒３で落ち着き十分に駆け上がった。小西助手は「きのうレース用の蹄鉄に履き替えましたが、特に違和感もなくバランスも良かったです。冷静でい