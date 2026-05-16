【新華社酒泉5月16日】中国の有人宇宙船「神舟23号」を搭載した運搬ロケット「長征2号F遥23」が16日、発射エリアへの移動を終えた。施設と設備の状態は良好で、計画通り機能検査や合同テストなどを実施した後、近日中にタイミングを見て打ち上げる。中国有人宇宙プロジェクト弁公室が明らかにした。