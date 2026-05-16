◆パ・リーグロッテ―オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの佐藤都志也捕手と中森俊介投手がオリックス戦を前にピカチュウと交流した。この日は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」としてコラボが行われ、試合前の練習ではピカチュウが描かれたＴシャツを着てナインは汗を流していた。佐藤は「顔がかわいいのでミズゴロウが好き。進化するとかっこよくなってくるので（最終進化系の）ラグラージも好き」。中