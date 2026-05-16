光量子計算原型機「九章４号」の一部。（４月１０日撮影、合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥5月16日】中国科学技術大学（安徽省合肥市）は13日、同大の潘建偉（はん・けんい）氏らの研究チームが、光量子計算原型機「九章4号」を開発したと発表した。最大3050個の光子による量子状態の操作・検出に成功し、光量子情報技術分野の世界記録を更新した。研究成果は国際学術誌「ネイチャー」に掲載された。研究チームは済南量子