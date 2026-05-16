◇インターリーグカブス 10―5 ホワイトソックス（2026年5月15日シカゴレート・フィールド）カブスの鈴木誠也外野手（31）が15日（日本時間16日）、同じシカゴに本拠を置くホワイトソックスとの「クロスタウン・クラシック」に「5番・右翼」で先発出場。4打数2安打1打点と活躍し、3連戦の初戦勝利とチームの2連勝に貢献した。鈴木は第1、2打席とも見逃し三振。5回1死一、三塁の第3打席で5試合ぶり安打となる適時二塁打