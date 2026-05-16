広告代理店の2大巨頭に異変が訪れている。 博報堂は2026年3月期が1割近い減収だった。2026年2月時点では増収を予想していたにも関わらずだ。電通は2期連続で巨額の赤字を計上している。 博報堂が伸び悩んでいる要因の一つは、インターネット広告などのデジタルシフトへの遅れだ。 大手広告代理店が得意としていたテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の4マスメディアの広告は斜陽化が進んでいる。電通の「日本の広告費」による