◇パ・リーグ楽天―ソフトバンク（2026年5月16日楽天モバイル最強パーク）元乃木坂46の久保史緒里（24）が16日のソフトバンク戦（楽天モバイル）でセレモニアルピッチに登場した。久保が楽天のホームゲームでセレモニアルピッチ、始球式に登板するのは4年連続6度目で、ピンクのサードユニホーム姿でマウンドへ。応援席から「久保田コール」に笑みを浮かべると、ダイナミックなフォームで投球。ボールがノーバウンドで