「ファーム西地区、広島−阪神」（１６日、米子市民球場）「２番・二塁」で出場した阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２２）＝日大＝が自打球を受けるアクシデントで途中交代した。初回１死だった。相手先発の佐藤柳が投じた５球目が自打球となり、谷端の右足を直撃。その場でうずくまった。トレーナーと梵２軍打撃コーチが駆けつけ、肩を抱えられ、グラウンドを後にした。代打にはアルナエスが告げられ、そのまま交代