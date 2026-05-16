お笑いタレント間寛平（76）が16日、大阪市の生國魂神社で開幕した上方落語の文化祭＆ファン感謝デー「第33回彦八まつり」（17日まで）で浪曲を披露した。寛平はイベントのオープニングを飾る「いぶし銀の会」に登場。落語家の桂福団治、桂吉坊が落語を披露し、寛平は浪曲「けんか安兵衛」を披露した。マイクを持ってさっそうと登場するなり、100万枚のヒットを記録した「ひらけ！チューリップ」を歌唱すると、「アヘアヘウヒハの