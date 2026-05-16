タレントの北斗晶が15日に自身のアメブロを更新。次男から母の日のプレゼントでもらった服を着用した姿を公開した。この日、北斗は次男から母の日に「キュロットスカート（パンツ）」をプレゼントされたことを報告するも「サイズが合わなくて交換してもらいました」と告白。「かーちゃん息子の想像よりもウエスト太かった」とお茶目に明かした。続けて「ワンサイズあげてもらったら着られました〜！！」とキュロットを着用した自身