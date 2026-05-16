タレントの小倉優子が15日に自身のアメブロを更新。息子たちの旺盛な食欲について明かした。この日、小倉は「お弁当」というタイトルでブログを更新し、中華弁当の写真を公開。「長男の食欲に驚く日々です！！」と明かし、ストックしているという冷凍食品やカップ麺の写真とともに「一瞬でなくなりそうです笑」とつづった。続けて更新したブログでは「チキンのレモンクリーム煮」と食卓の写真を公開し「長男が三杯食べました笑」と