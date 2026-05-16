お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が14日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが発熱し、学校へ迎えに行ったことを明かした。この日、小原は「学校から連絡がありダッシュで迎えにいきました」と切り出し「こうめちゃんが発熱？！」と学校へ迎えに行ったことを報告。休み時間に体調の異変に気づいた先生が声掛けをしてくれたといい「気付いてくださって感謝です！」とつづった。また、こうめちゃんについて「しんどく