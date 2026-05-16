タレントの辻希美が15日に自身のアメブロを更新。弁当に初めて冷やし中華を取り入れたことを報告した。この日、辻は「金曜日だぁーっ 1週間終わったぁー」と1週間の終わりを喜び「明日はお弁当無いから目覚まし無し〜」と嬉しそうにつづった。続けて、2日間の手作り弁当の写真を公開し「昨日は初の麺（冷やし中華）にしてみたらめっちゃ良かったみたい」と弁当に初めて麺料理を取り入れたところ好評だったことを報告。調理法につい