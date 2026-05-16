立石も再びファームで元気な姿を見せている（C）産経新聞社阪神は5月15日の広島戦（甲子園）に0−2の完封負け。相手先発の栗林良吏に放ったヒットは初回の大山悠輔のわずか1安打のみ。2回から8回まで7イニング連続で三者凡退と緩急自在のピッチングに封じ込められた。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！強烈すぎる佐藤輝明の2打席連続HRシーン再びの対戦は交流戦明けとなるが、今後も対策を強いられそうだ。