フランス発祥のスポーツ・ペタンクを楽しむイベントが１６日金沢市で開かれ、青空のもと、親子連れが競技を楽しんでいました。金沢市民芸術村で開かれた、フランス発祥のスポーツ・ペタンクを体験するイベント。金沢国際交流財団が異文化への興味・関心を高めてもらおうと開催しました。ペタンクは自分の持ち球を目標に向かって投げ、その距離の近さを競います。16日は親子連れなど13人が参加し、フランス出身の国際交流員の手ほど