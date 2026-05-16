“マエノリ”ことモデルの前田典子（６０）が韓服で韓国旅行する姿をアップした。１６日までにインスタグラムで「韓服を着て景福宮へ前からやってみたかったレンタル韓服たくさんある中身から好きなものを選び簡単なヘアーアレンジもしてバッグも貸してくれます私は還暦レッドを選びましたよいい記念になりました」とつづり、赤のドレスのような韓服を着るショットやセットの様子などをアップ。「韓服を着ていたら景福宮