【ロンドン＝市川大輔】１５日の英国債券市場で、長期金利の代表的な指標となる１０年物国債の流通利回りは一時、５・１８％まで上昇（債券価格は下落）した。２００８年以来、１８年ぶりの高水準だ。３０年物国債の利回りは５・８６％と、１９９８年以来、２８年ぶりの水準まで急騰した。７日に行われた地方選でスターマー首相率いる労働党が惨敗し、退陣圧力が高まっている。次の首相候補の一人と目されるマンチェスター市長