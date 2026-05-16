◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）楽天は１６日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。先発マウンドは古謝樹投手。今季初勝利を目指す左腕の投球に期待がかかる。３連勝を狙うチームはスタメンの選手を変えて臨む。平良竜哉内野手が「１番・三塁」でスタメン復帰。小郷裕哉外野手が「９番・右翼」で先発起用された。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・三塁平良２番・二塁黒川３番・中