NY在住バイリンガルアナウンサーのメロディー・モリタが16日までにインスタグラムを更新。妊娠を発表した。モリタは「この度、新しい命を授かりました」と書き出し「かなり久々の投稿になってしまいましたが、安定期に入ってからも順調で穏やかに過ごしています。アメリカと日本のファミリーも出産に向けて必要なものを送ってくれたり、ボストンの自宅まで来て支えてくれたりと、たくさんのサポートに助けられています特に、日本