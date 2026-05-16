クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』にて、『ブラックパンサー』シリーズのルピタ・ニョンゴが一人二役を演じていることがわかった。 本作は詩人ホメロスによる古代ギリシャ叙事詩を原作に、トロイア戦争ののち、イタカの王オデュッセウスが故郷を目指して10年にわたる旅に出る物語。荒れ狂う海や怪物、神々という試練がオデュッセウスに立ちはだかる──。 米によると、ニョンゴ