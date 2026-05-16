歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。現在のお気に入りだという人気芸人を明かした。オープニングトーク中、「私が言うのもなんですけど、ロケってあんまりやらないのに、4月から『アッコとジャンボ』っていうのをTBS系でやってるんですけど」と4月から始まった自身の冠番組、TBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0