元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が16日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。共に平成を駆け抜けたアイドルについて語った。仲良し芸能人が自由気ままに旅をする「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、プライベートでも仲良しだという鈴木亜美と埼玉・長瀞で日帰り旅行する様子が放送された。スタッフから鈴木の母親っぷりはどうかと質問された後藤。「お仕事してるときも普段もあ