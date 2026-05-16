◇MLB タイガース3×-2ブルージェイズ(日本時間16日、コメリカ・パーク)ブルージェイズの岡本和真選手がタイガース戦で3試合ぶりのヒットとなる長打を記録。さらに先制のホームベースを踏み貢献しましたが、チームはサヨナラ負けを喫しました。岡本選手はこの日、「4番・サード」で先発出場。両チーム無得点で迎えた2回、先頭で第1打席に立つと、初球、外角へ沈むシンカーを逆らわずにスイング。ライトの左側を抜けるツーベースヒ