大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が16日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンの誕生日を報告した。【写真】上品にケーキを食べる、デコピンくん（3枚目）投稿で「3歳」とコメント。7枚のショート動画や写真を公開。バルーンやガーランドで飾りつけされた部屋で、「3」と掲げられた王冠をつけたデコピン。誕生日ケーキを堪能し、元気よくジャンプして遊ぶ様子などを伝えた。この投稿に、「デコくん！誕生