「エンゼルス−ドジャース」（１５日、アナハイム）ドジャースが追加点を奪った。六回１死一塁で、テオスカー・ヘルナンデスが右越えに５号２ラン。４月１５日・メッツ戦以来、２４試合ぶりとなった。四回にはパヘズ、マンシーが２者連続本塁打を放っており、５、６、７番と中軸以降で３本塁打目となった。