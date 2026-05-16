アメリカ北東部メーン州の製材所で爆発火災が起き、消防隊員など、少なくとも11人が死傷しました。現地メディアなどによりますと、メーン州シアーズモントの製材所で15日午前、サイロから出火し、消防隊員らが駆けつけて消火にあたったところ、爆発が起きました。この爆発火災で消防隊員1人が死亡したほか、少なくとも10人が負傷し、容体は重体もしくは重傷だということです。現場の製材所は1881年に創業し、代々続く老舗の製材所