133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第13回は、「アンコール・ワット」をご紹介します【写真】樹齢300 〜400年のガジュマルの気根が、タ・プローム寺院の屋根に絡みついている* * * * * * *宗教観が伝わる幽玄な世界カンボジア今回ご紹介するのは、カンボジアにあるアンコールです。