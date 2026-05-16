All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月24日に回答のあった、茨城県在住29歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：さゆき年齢・性別：29歳・女性同居家族構成：本人、夫（32歳）居住地：茨城県住居形態：賃貸世帯年収：1050万円現預金：1500万円リスク資産：300万円年収は夫450万円・妻600万円。完全別財布で個人資産1800万円を形成夫婦の働き方は「フル