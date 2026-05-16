2026年FIFAワールドカップ（カナダ・メキシコ・アメリカによる共同開催）の開幕が近づき、山東省青島市段泊嵐鎮の繊維製品工場で大会に関連する各種フラッグの生産が急ピッチで進められている。新華網が伝えた。同鎮では1998年のフランス大会以来、歴代大会のワールドカップに関連する各種フラッグを生産してきた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）