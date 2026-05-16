言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、社会を構成する集団の仕組み、家庭の味として親しまれている料理、そして法律に関わる専門的な用語という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きみ□□るこう□□んヒント：特定の目的のために作られた集団、