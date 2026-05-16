鈴木が明かした村上への思い【MLB】カブス 10ー5 Wソックス（日本時間16日・シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手は15日（日本時間16日）、敵地でのホワイトソックス戦に「5番・右翼」で先発出場。4打数2安打1打点の活躍で勝利に貢献した。この日、敵として村上宗隆内野手と対峙。試合後の取材で「彼の頑張りはやっぱり刺激になる」と影響を受けていることを明かした。メジャー1年目からリーグ2位タイの15本塁打を放っている村上に