「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月18日（月）から、人気のサンリオキャラクターズをモチーフにしたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】オレンジ×シナモロールもカラフルかわいい！新作ラインナップ一覧■リンクコーデも楽しめる今回登場するのは、サンリオキャラクターズとフルーツにちなんだデザインを組み合わせた、キッズ向け「コットンリラコ」全3種。