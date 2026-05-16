将棋の藤井聡太六冠が4連覇に王手をかけて臨む、名人戦七番勝負の第4局が大阪府高槻市で始まりました。 【写真を見る】勝てば４連覇となる藤井聡太六冠 「名人戦第４局」始まる 大阪・高槻市 将棋の八大タイトルで最も長い歴史を誇る名人戦。今期は藤井聡太六冠に、名人戦・初出場の糸谷哲郎九段が挑戦しています。 開幕から3連勝の藤井六冠が先手で迎えた第4局は、大阪府高槻市で16日午前9時に始まりました。 藤井六冠が今年