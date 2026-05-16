歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が15日、Instagramを更新。タトゥーがのぞく最新の自撮りショットを披露した。【映像】武井咲が“いいね”をしたTAKAHIROの投稿2017年9月に俳優の武井咲（32）との結婚を発表し、3人の娘がいるTAKAHIRO。Instagramでは、ハワイ旅行や幼少期ショットなど、プライベートの様子を公開しており、武井さんが「いいね！」をつけて反応したことも話題になっていた。タトゥーちら見え最新の自撮りショット