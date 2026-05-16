韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第11話にて、ベクヒョンとヒョンジの映画のような出会いと、兵役中の驚きの純愛エピソードが明かされた。 【映像】美しすぎる彼女と兵役中に面会・デートする実際のシーン『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である。 誰が誰の「