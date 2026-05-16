ラグビーリーグワン1部静岡は16日、既に引退を発表していた元日本代表LO大戸裕矢（36）に加え、今季日本代表候補のSO兼FBサム・グリーン（31）、トンガ代表CTBチャールズ・ピウタウ（34）らの今季での退団を発表した。コーチ兼CTBヴィリアミ・タヒトゥア（34）、PR郭ぶん慶（28）、LOジャック・ライト（26）、FLシモン・ミラー（25）、No・8マルジーン・イラウア（32）、シオネ・ブナ（27）、SHサネレ・ノハンバ（27）が退団。