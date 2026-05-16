◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が、１７日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で今季５勝目を懸け先発する。前日１５日はキャッチボールなどで最終調整した。６回２／３を投げ７安打５失点だった前回６日のヤクルト戦（東京ドーム）から中１０日で臨むマウンド。「（期間が）空いた分、気持ちの面でも楽だった。体の動き自体はいいので、空いてよかった」。休養