カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、来月７日開幕の日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）に向けた思いを明かした。日本選手権の開催を記念したカーリング教室が１６日に横浜銀行アイスアリーナで行われ、前回大会覇者・フォルティウスの吉村紗也香（３４）と小谷優奈（２７）が講師として参加。小学生から大人まで幅広い年代の参加者に一流の技を伝授した。吉村は「（参加者が）カーリングを