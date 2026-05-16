元ＴＢＳでフリーの吉田明世アナウンサーのすっきりヘアーが話題を呼んでいる。１６日までにインスタグラムで「なんだかいつの間にかロングヘアになっておりましたが、ズボラな私がこれ以上髪を伸ばし続ける理由がどこにも見当たらず、バッサリ切りましたー！」とつづり、肩にかかるくらいの長さになった吉田の最新ヘアショットをアップした。「ドライヤーですぐ乾くしセットも楽だしなんだか気分もスッキリサッパリ！」と元気