【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が5月14日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日の様子を公開し、話題となっている【写真】49歳ナベプロ所属芸人「豪華な盛り合わせ」人気作品風装飾での11歳娘の誕生日祝福ショット◆アンガールズ山根、娘の11歳の誕生日を報告山根は「田中の子供も産まれてめでたい」と、相方・田中卓志の第1子男児誕生を祝福。続けて「そして娘も先日誕生日でした」とつづり、