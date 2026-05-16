旬のかつおをさっと焼き上げた、香ばしいステーキ。表面だけ焼くので手早く作れて、かつおのレア感も楽しめます。 甘辛い和風おろしソースをたっぷりかければ、ご飯にもお酒にもぴったり。脂ののった腹側を使うと、濃厚でとろけるようなおいしさですよ。>>旬の『初がつお』鮮度のいい美味しいさくの選び方をチェック『かつおのステーキ』のレシピ材料（2人分）かつおの刺し身……1/2さく（約200g）大根おろし……1/6本分（約20