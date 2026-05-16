【モデルプレス＝2026/05/16】シンガーソングライターでモデルのchayが5月14日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開した。【写真】35歳美人歌手「スタイル抜群」ミニスカゴルフウェア姿◆chay、美脚際立つゴルフウェア姿披露chayは「久しぶりに撮影でゴルフをした日」と記し、ゴルフウェアを着用した写真を投稿。カラーブロックデザインのプルオーバーにウインドジャケットとミニスカート、レッグウォーマーを合わせたス