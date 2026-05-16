【モデルプレス＝2026/05/16】女優の草刈民代が5月14日、自身のInstagramを更新。夜ご飯を披露し、話題を呼んでいる。【写真】61歳ベテラン女優「こだわりが感じられる」映画監督の夫が作った本格冷麺◆草刈民代、夜ご飯公開「ちょっとした町中華みたい」草刈は「今日の夜ご飯 冷麺と餃子です」とつづり、この日のメニューを公開。「私が、紅茶で豚のブロック肉を煮て『紅茶豚』を作るとき、夫が必ず作るのがこの冷麺」「お気に入