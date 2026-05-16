女優の佐藤仁美(46)が16日までに自身のインスタグラムを更新。近影が反響を呼んでいる。佐藤は「#ディズニーランド可愛いものたくさん見つけたよミッキーのバックでしょーダンボのバックキャップシャツでしょー」とグッズに身を包みパークを満喫するオフショットを公開。ファンからは「ひとみさん可愛い〜」「めっちゃ可愛い服もかわいい」などの声と共に「なんかダイエットしたんですか？凄く痩せたし綺麗になっ