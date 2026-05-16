16日午後0時29分ごろ、和歌山県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、和歌山県の海南市です。【各地の震度詳細】■震度2□和歌山県海南市■震度1□和歌山県有田市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情