今回は、夫に末期がんだと伝えたら、最低な反応をされたエピソードを紹介します。夫婦関係がギスギスしていたけど…「私の父は社長で、私も父の会社で働いていましたが、ついこの前、私が父の跡を継ぎ、社長になったんです。夫は自分が次の社長に選ばれると思っていたようで、ものすごく落胆した様子でした。そして私が社長に就任して以来、夫婦関係はギスギスするようになりました。夫が私と結婚したのは私を愛していたわけではな